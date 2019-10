Sequestrati 1,2 mln a badante di anziana morta, ordinò cremazione subito dopo decesso

PORDENONE 23 SETTEMBRE - Sequestrati 1,212 milioni di euro alla badante italiana di una donna di 91 anni - recentemente deceduta - e del figlio di quest'ultima, affetto da disabilità psico-fisica. Le indagini hanno accertato che la badante aveva sottratto 652 mila euro dai beni di proprietà della donna, impiegandoli poi nell'acquisto di titoli in un istituto di credito il cui direttore è ora indagato per favoreggiamento. In corso indagini per stabilire le cause del decesso dell'anziana assistita. Subito dopo la morte, la badante aveva dato autonomamente disposizioni per l'immediata cremazione del corpo, senza interpellare i parenti.