Si alza la tensione Renzi-Conte

ROMA, 6 OTTOBRE - È scontro fra Conte e Renzi, dopo l'attacco al governo sul Def. Il premier fa sapere: "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Renzi replica spiegando che Italia Viva è contro le tasse, non contro il governo. "Sul cuneo fiscale si fa quello che si può con le risorse disponibili. Se Renzi trova altre risorse ce lo dica", afferma il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Bellanova a Conte: non siamo della pasta di Salvini. Il leader della Lega attacca e parla di "spettacolo indegno". Fassina: meglio le elezioni del liberismo di Renzi. Il Def in settimana in Parlamento, è il primo test per il Conte bis.