Sport, Euro 2020. Bosnia-Italia, Mancini: "Belotti titolare, voglio vincere in Bosnia"

ROMA, 15 NOVEMBRE - Il commissario tecnico della Nazionale ha presentato la sfida contro i bosniaci: "Per me erano la favorita a passare il turno con noi, sono forti e molto tecnici. Più probabile che parta titolare Belotti, dubbio Zaniolo"

Tutti gli esterni offensivi stanno attraversando un momento difficile: la preoccupa?

Mancini: Questo può capitare, mi sembra che siano tutti sereni. Le prestazioni che hanno avuto qui sono state positive e penso che sarà così anche domani. Non credo che ci saranno problemi.

Mancini: Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto fino ad oggi, come quello del secondo tempo della gara d'andata.

Mancini: Quando siamo partita avevamo tutti dei dubbi sul gruppo, pensavamo che Bosnia e Finlandia avevano le possibilità per giocarsi le qualificazioni. Per me è più forte la Bosnia, ma la Finlandia ha dimostrato di essere più brava e più continua. Quindi una possibilità per loro può essere la Nations League. Sarà comunque una bella partita, non avendo niente da perdere giocheranno sicuramente per vincere e sarà una gara interessante.

Mancini: Penso che Zaniolo sia un centrocampista per ciò che può servire a noi, anche se ora gioca in un ruolo un po' diverso. Ed è questo il nostro dubbio, perché ha fatto quel ruolo contro il Lussemburgo ma era un po' più semplice. Per giocare lì deve saper tenere la posizione e trovare soluzioni diverse rispetto a quando gioca un po' più esterno. Per me può fare entrambi i ruoli ma ci serve in una posizione diversa rispetto a quella che tiene a Roma.

È l'Italia dei giovani: ha avuto coraggio a metterli e a dar loro opportunità. Da chi ti aspetti una risposta in questa partita?

Mancini: È una partita molto importante al di là della classifica, affrontiamo una squadra di giocatori tutti tecnicamente bravi, che sono anche fisici e veloci. Se non si sono qualificati è perché qualche partita l'hanno giocata al 50% mentre contro di noi giocheranno al 200%, altrimenti sarebbe stata probabilmente l'altra squadra a qualificarsi. Sarà un bel test, che ci permetterà di migliorarci come squadra e lo sarà anche per i giovani che scenderanno in campo.

Mancini: La Bosnia qui ha sempre vinto, quindi sicuramente è uno stadio dove si trova bene. Domani faremo del nostro meglio perché anche noi vogliamo vincere come loro e sicuramente sarà una bella partita. Quindi vedremo alla fine chi sarà stato più bravo, per batterci però dovranno giocare bene.

Nei giorni scorsi ha parlato della staffetta tra Belotti e Immobile: domani chi giocherà?

Mancini: È più probabile che giochi Belotti. Per il resto abbiamo due dubbi: l'esterno basso a destra e un centrocampista, ma decidiamo domattina dopo l'allenamento.

Bonucci su Cristiano Ronaldo



Mi piace guardare avanti e non indietro. Ci sarà tempo per affrontarlo, ora voglio pensare alla Nazionale. Lui giocherà con il Portogallo, significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande come sempre. Quando torneremo a Torino ci sarà modo di confrontarsi e parlare, dovremo fare ancora tante partite in cui ci servirà il miglior Ronaldo. Sono convinto che questo sia anche il suo obiettivo, vuole migliorare ancora rispetto al passato per aiutare la Juve a raggiungere tutti gli obiettivi

Continua a leggere