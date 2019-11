Sud: Mario Oliverio, taglio 250 milioni strozza Zes prima di nascita

CATANZARO, 13 NOVEMBRE - "Ho scritto al ministro Provenzano e al Presidente del Consiglio perché le Zes devono essere aiutate a partire e non si può strozzare questa creatura prima che nasca". Lo ha detto il governatore della Calabria Mario Oliverio commentando il taglio di 250 dei 300 milioni che erano dedicati alle Zes nella legge di bilancio. "Ho verificato - ha detto Oliverio a margine di un evento sulla Pubblica Amministrazione a Napoli - che nella nuova finanziaria il fondo delle Zes è stato decurtato di 250 milioni, ed è un errore, perché siamo in fase di partenza di un'esperienza da sostenere. E' stato già definito il regolamento, c'è un comitato formato soprattutto dall'autorità portuale e da un'autorità di nomina governativa. Non si capisce peraltro perché si prevede il ricorso al commissariamento di questo comitato: si commissaria il commissario, visto che il presidente del comitato di indirizzo è di nomina governativa. Tagliare il fondo sarebbe segnale di indebolimento, una tela di penelope, un cuci e scuci che non fa bene né al Sud né al Paese".