Taglio dei parlamentari, Di Maio esulta: "Un grande risparmio per i cittadini" (Video)

ROMA , 8 OTTOBRE- La Camera ha approvato in via definitiva il testo di legge sulla riduzione dei parlamentari. Alla fine il tabellone elettronico di Montecitorio segnava 553 favorevoli, 14 contrari, 1 astenuto. Una maggioranza trasversale, a cui hanno aderito anche le opposizioni, un risultato oltre le più rosee aspettative. Dai banchi del Movimento 5 Stelle, la forza che ha sempre voluto questa riduzione, si è levato un lungo applauso. I grillini hanno ottenuto una grande vittoria, festeggiata poi in Piazza di Montecitorio, a favore di telecamere. Un cazzotto in faccia alla politica degli sprechi, alla casta, cosí lo hanno definito gli uomini vicini al Capo politico Di Maio, il quale ha deciso di dire la sua davanti alle tv. Ecco di seguito le dichiarazioni di Luigi Di Maio, Ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle:

"Siamo felici per questo voto, un voto schiacciante che ha visto molti, un tempo contrari, votare una legge bandiera per il nostro Movimento. È una buona notizia per i cittadini, perchè avremo un Parlamento piú efficiente e 345 poltrone in meno. Risparmieremo 300 mila euro al giorno, una cifra che nessun italiano può vantare. Avremo 600 parlamentari, un numero congruo. Pensate che negli Usa, sono 535. Ringrazio tutte le persone che hanno votato, con i risparmi potremo fare altre cose. È una vittoria del Movimento 5 Stelle, dei cittadini".