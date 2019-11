Tenta di sottrarsi a controllo e fugge in auto, bloccato dopo inseguimento per strada a Francica (VV

VIBO VALENTIA, 10 NOVEMBRE - Ha tentato di sottrarsi ad un controllo da parte di un carabiniere dandosi alla fuga per poi essere bloccato da pattuglie di supporto dopo un breve inseguimento. Un giovane di 27 anni è stato denunciato a Francica per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Il militare, libero dal servizio, aveva notato due persone aggirarsi con fare sospetto a bordo di un'auto nel centro di Francica e così, dopo avere avvisato la Centrale operativa del 112, si è avvicinato invitando il conducente della vettura a seguirlo nella vicina stazione per accertamenti. L'uomo ha inizialmente fatto cenno di obbedire ma poi ha innestato la marcia dandosi alla fuga. Da qui l'inseguimento, coordinato dalla Centrale operativa di Vibo Valentia che aveva mandato rinforzi, che si è concluso dopo pochi minuti senza conseguenze per mezzi e occupanti. A bordo della vettura oltre alla persona denunciate c'era anche un minore.