Terremoti: scossa Magnitudo 4.4 in Calabria, sospeso traffico Fs e scuole

SCALEA (CS), 25 OTTOBRE - La circolazione ferroviaria sulla linea ferroviaria tirrenica tra Sapri e Paola è stata sospesa a scopo precauzionale per consentire ai tecnici di Rfi di verificare le infrastrutture dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata nel mare Tirreno al largo di Scalea. La società ha predisposto servizi sostitutivi di autobus tra le due stazioni.

Aggiornamento

Dalle verifiche effettuate, il sisma, con epicentro localizzato nel mar Tirreno, risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose". Lo riferisce, in un comunicato, il Dipartimento della Protezione civile in relazione al terremoto di magnitudo 4.4 registrato stamattina nel Mare Tirreno al largo di Scalea. Nella nota si aggiunge che "la Sala situazione Italia del Dipartimento si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile".

Aggiornamento

Le scuole di alcuni comuni che si trovano nell'area dove più distintamente è stato avvertito il terremoto registrato in mare al largo della costa calabrese, sono state chiuse a scopo precauzionale per consentire la verifica degli edifici. I comuni interessati sono quelli di Scalea, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Verbicaro, Maierà, Buonvicino e Grisolia. Intanto, dopo la scossa di magnitudo 4.4, altre più leggere, di assestamento, sono state registrate dall'Ingv. Dopo la prima, ce n'è stata una seconda di intensità 2.5 sette minuti dopo, una terza è stata registrata intorno alle 7,20 con intensità 2.1. La quarta è stata registrata alle 7,47 (2,2) e una quinta alle 8,33 (2). Le scosse di assestamento non sono state avvertite dalla popolazione.