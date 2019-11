Tifosi del Celtic accoltellati fuori da un pub a Roma aggrediti da ultrà della Lazio

ROMA, 7 NOVEMBRE - Alcuni tifosi del Celtic, almeno due, sono stati accoltellati all'esterno di un pub al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme con altri connazionali in una birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti da alcune persone, presumibilmente ultrà laziali, che si sono poi dileguati. Le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi. Questa sera, allo Stadio Olimpico, la Lazio affronterà gli scozzesi del Celtic in una gara di Europa League.