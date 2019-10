TORINO, 24 OTTOBRE - Tragedia in un alloggio alla periferia di Torino. Una bimba di appena sei mesi, di origini marocchine, รจ morta dopo essere rimasta con la testa intrappolata tra un mobile e il materasso del letto in cui la nonna l'aveva lasciata per andare in bagno. La donna ora rischia una denuncia per omessa custodia di minore.