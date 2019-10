Trasporti: Ecco Volotea, nuovo collegamento da Lamezia con Torino

LAMEZIA TERME (CZ), 23 OTTOBRE - "La compagnia aerea Volotea ha annunciato l'avvio di un nuovo collegamento da Lamezia Terme alla volta di Torino. Con oltre 25 mila posti disponibili, il nuovo volo, disponibile da aprile, decollerà due volte a settimana. A Lamezia Terme, inoltre, la compagnia ha riconfermato il portfolio di rotte, che prevede collegamenti esclusivi alla volta di Genova e Verona, per un totale di 68 mila posti in vendita". Lo riferisce la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi.

"Sono molto incoraggianti - si aggiunge - i risultati raggiunti da Volotea a Lamezia Terme dove, da gennaio a settembre, il vettore ha raggiunto un load factor del 95%, trasportando 38 mila passeggeri a livello locale, il doppio rispetto a quelli dello scorso anno". "Volotea, con l'ampliamento dei collegamenti dall'aeroporto di Lamezia - ha detto il presidente della Sacal, Arturo De Felice - conferma l'efficacia delle nostre strategie per offrire all'utenza un'offerta diversificata e rafforzata".

"I nuovi collegamenti bisettimanali per Torino, operati dal vettore - ha detto ancora il presidente De Felice - confermano altresì il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione che ci auguriamo, porterà nei prossimi anni, ad un'ulteriore crescita del nostro network". "Siamo molto felici di poter rafforzare la nostra presenza a Lamezia Terme, dove opereremo non solo i nostri collegamenti con Verona, raggiungibile anche durante i mesi più freddi e con Genova, ma dalla prossima estate anche con Torino", ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea". "Grazie a questo nuovo collegamento - ha aggiunto - i passeggeri calabresi potranno così raggiungere comodamente parenti e amici in Piemonte, approfittando dei nostri nuovi voli comodi, veloci e sempre diretti. Siamo certi che questa nuova destinazione saprà conquistare i viaggiatori calabresi".