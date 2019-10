Trovato cadavere in un canalone nel crotonese intervento dei VVF, Cc (Video)

ISOLA CAPO RIZZUTO 1 OTTOBRE - Ieri pomeriggio, alle ore 15.45 circa, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, è intervenuta nel Comune di Isola Capo Rizzuto Località Santo Stefano, per il recupero di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, e consegnato agli enti competenti per l'identificazione e le indagini del caso.Sul posto erano presenti i Carabinieri di Crotone e Isola Capo Rizzuto. Trattasi del corpo di un soggetto di sesso maschile rinvenuto all’interno di un canalone utilizzato per irrigazione in località Santo Stefano del Comune di Isola C.R.





Seguono aggiornamenti