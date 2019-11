Ultimatum di Conte a Mittal, il premier, ho offerto lo scudo ed è stato rifiutato

ROMA, 7 NOVEMBRE - "Abbiamo invitato Mittal a prendersi un paio di giorni e farci una proposta". Questo l'ultimatum lanciato dal premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro con i vertici di Arcelor Mittal. "Nessuna nostra proposta - ha detto - è stata accettata. Come primo punto ho posto il tema dello scudo penale, ho offerto lo scudo e mi è stato rifiutato e sono anche tornato a insistere. Nessuna nostra richiesta è stata accettata'. "Questo Paese non si lascia prendere in giro", ha concluso il premier.