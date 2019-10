Zingaretti: facciamo un'alleanza, M5s-Pd. Scintille Lega-Forza Italia, Salvini: No a Occhiuto

ROMA 12 OTTOBRE - Zingaretti propone un'alleanza a M5S: insieme rappresentiamo oltre il 40% dell'elettorato italiano, se allarghiamo anche agli altri alleati si arriva al 47-48%%. Nel centrodestra, Salvini mette nell'angolo Berlusconi: 'Noi guardiamo avanti'. Il leader forzista non ha ancora sciolto la riserva sulla sua partecipazione alla manifestazione contro il governo Conte promossa dalla Lega per il 19 ottobre a Roma. In Calabria, la Lega non sosterrĂ la corsa di Occiuto alla presidenza della Regione.