Zingaretti lancia il PD aperto e blinda il governo 'ogni picconata favore a Salvini'

ROMA, 17 NOVEMBRE - L'assemblea nazionale del Pd, a conclusione della tre giorni di Bologna, vota oggi la riforma dello statuto che lancerà il 'partito aperto', un tentativo di blindare governo e maggioranza in vista delle regionali in Emilia Romagna, preparando intanto il terreno per future alleanze. Con il M5s Pd insisterà per accordi a livello locale. In ogni caso Zingaretti nega ogni "tentazione di staccare la spina al governo". Contro i battibecchi nell'esecutivo lancia un appello anche il candidato per il centrosinistra in Emilia Romagna Bonaccini, "non danneggia solo me", afferma. E il segretario avverte: "ogni picconata al Pd è un favore a Salvini".