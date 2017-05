Riceviamo e pubblichiamo

LAMEZIA TERME 18 MAGGIO - Azione Identitaria, a Lamezia Terme su ponte San Rocco del torrente Cantagalli, espone uno striscione con su scritto: “100 di questi Jhonny, stop immigrazione business” .

Dopo anni che andiamo ribadendo che dietro all’apparente caritatevole accoglienza di immigrati ci sta la longa manus della criminalità organizzata, finalmente molto più di un qualcosa di concreto si è andato delineando con questa importante inchiesta che ha messo a messo a nudo tutta una fitta rette di intrecci e collegamenti anche con rappresentati della Chiesa.

Tutto ciò dà conferma che le dichiarazione del P.m. Zuccaro, dei giorni scorsi, non erano fantasie, come qualcuno favorevole a questo business e sfruttamento di esseri umani voleva far credere.Noi di Azione Identitaria auspichiamo, dopo questa operazione, che altre ne seguano per scoperchiare quel vaso di Pandora per il vergognoso lucro che si è creato intorno a questo fenomeno, finanziato, a livello internazionale da gente di pochi scrupoli come Soros, per destabilizzare la nostra economia e sostituirci come popolo, ed auspichiamo altresì che la magistratura affondi e faccia emergere quelle che sono le coperture e le protezioni politiche di cui questo sistema di accoglienza business gode, senza sottovalutare eventuali accondiscendenze di coloro ai quali è affidato il controllo di CARA ed associazioni che li gestiscono.

(Notizia segnalata da. Azione Identitaria Calabria)