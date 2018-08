11 le persone uccise nell\'inondazione improvvisa del Raganello, nel Parco Nazionale del Pollino

COSENZA, 21 AGOSTO - Sono salite a 11 le persone rimaste uccise nell’ inondazione del Raganello, un torrente del Parco Nazionale del Pollino in Calabria, ha annunciato questa mattina un portavoce della Protezione Civile.

Le ricerche dei dispersi, sono proseguite per tutta la notte sul torrente Raganello, sono 5 al momento quelli segnalati. Il bilancio è di 11 persone decedute.

Diversi dispersi sono ancora ricercati, 23 persone fino ad ora sono state portate in salvo dai soccorritori.

"I dispersi in questo momento” - ha precisato Carlo Tansi, capo della ‘Protezione Civile Calabria’ - “sono cinque e la difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi. Molte segnalazioni sono pervenute nella notte al nostro numero verde. Tutte le vittime sono state identificate e, al momento, le persone ricoverate sono 11 e si trovano negli ospedali di Castrovillari quelli meno gravi e di Cosenza quelli più gravi(cinque) e uno a Rossano. Le ricerche non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte. Con la luce del giorno è più facile procedere”.

Sono rimasti sorpresi dal maltempo e dall'alluvione del torrente Raganello a Civita Castrovillari (provincia di Cosenza), dopo forti piogge a monte. "Una vera e propria valanga di acqua è arrivata inaspettatamente", ha detto un escursionista olandese citato dai media, "Non abbiamo avuto il tempo di fare nulla, sono stato fortunato, è stata una cosa incredibile, l’inferno”.

Nel frattempo, La procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità penali.

“Sono addolorato per questa tragedia che colpisce degli escursionisti che, come tanti altri, visitavano un parco nazionale”, ha dichiarato subito dopo il tragico evento il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Alle operazioni di soccorso partecipano i nuclei speleo-alpino-fluviali, i soccorritori acquatici, i sommozzatori e la squadra elicottero dei vigili del fuoco, oltre alla protezione civile.

Luigi Palumbo