120 anni FGC, celebrati anche a Catanzaro Stradacalciando Oltre 200 bambini al parco Gaslini - foto

Oltre 200 bambini al parco Gaslini in festa per “120 anni di Stradacalciando”

CATANZARO,15 APRILE - Prosegue il percorso di celebrazioni per il 120esimo anniversario della FIGC, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico nelle piazze dei capoluoghi italiani. E, questa mattina, anche a Catanzaro si è fatto festa.

Oltre 200 bambini di undici società di calcio di Catanzaro e provincia si sono dati appuntamento presso il parco Gaslini, nel quartiere Lido, per festeggiare i “120 anni di Stradacalciando”, l'attività ludico-sportiva, organizzata dal Coordinamento regionale del Settore Giovanile e Scolastico con il patrocinio dell’amministrazione comunale, per favorire la pratica sportiva secondo i principi del rispetto e del fair play.



I giovanissimi calciatori e calciatrici, guidati dai loro tecnici e accompagnati dalle famiglie, con la supervisione dello staff del Coordinamento federale, si sono divertiti nelle diverse aree dislocate nel parco. Nell’area gioco si sono sfidati in mini-partite 2v2 e 3v3; in quella tecnica si sono sbizzarriti in giochi ed esercizi di abilità tecnica; nell’area fun sono stati coinvolti in giochi popolari e gare di disegni a tema. Insomma, è stata una festa in cui la socializzazione e l’aggregazione hanno avuto la meglio. Una giornata per festeggiare il compleanno della Federazione ultra centenaria che rimarrà nei cuori dei piccoli appassionati del pallone.



Nell'occasione, sul posto è stata presente anche la Fondazione "Insieme contro il cancro" con l'iniziativa i "Palloni della Salute" finalizzata a sostenere la ricerca.



Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è stata espressa dal Coordinatore federale Massimo Costa, nonché dal responsabile regionale dell’attività di base, Francesco Fratto, e dal responsabile regionale dell’attività scolastica, Giuseppe Luciano. Presente, fra gli altri, è stato anche il Presidente del Comitato Regionale Calabria della LND, Saverio Mirarchi.