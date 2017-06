14 giugno, la Giornata mondiale del donatore di sangue. Ecco perché donare

ROMA, 14 GIUGNO - World Blood Donor Day, la giornata mondiale dei donatori di sangue, è stata posta proprio oggi, quattordici giugno, dall'”OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità”. Attraverso questo importante evento si vuole sensibilizzare le persone in modo che capiscano l'importanza di questo gesto che, per quanto semplice per alcuni, per altri potrebbe essere l'unica salvezza di vita.

“Dona sangue. Dona adesso. Dona spesso”. È questo lo slogan della campagna promossa dall'OMS. Un messaggio chiaro e diretto per chiedere aiuto a coloro che possono farlo in un modo davvero semplice.

Donare sangue è molto importante e utile soprattutto per quanto riguarda le emergenze. Il proprio sangue, infatti, può essere proprio quello che potrebbe salvare la vita a qualcuno che è appena stato vittima di un grave incidente, oppure in caso di emorragie, di interventi chirurgici che potrebbero portare ad una grande perdita di sangue.

Nonostante le ricerche per la realizzazione di un sangue artificiale, quello dell'uomo è ancora qualcosa che non può essere sostituito. Per questo motivo donare il proprio sangue è qualcosa di importantissimo.

Insomma, donare sangue aiuta a salvare la vita degli altri. “Dona sangue. Dona adesso. Dona spesso”.

Chiara Fossati

immagine da cri.it