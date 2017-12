Napoli, ferito diciassettenne: preso un presunto aggressore

NAPOLI, 24 DICEMBRE – Fermato dalla polizia un quindicenne ritenuto responsabile di tentato omicidio, a Napoli, nell'ambito delle indagini sul ferimento del diciassettenne accoltellato alla gola e in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria.

Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang responsabile dell'aggressione. Decisive le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le immagini di alcune telecamere e l'attività sul territorio delle forze dell'ordine.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)