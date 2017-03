18a edizione di Stelle nello Sport. Aperte le votazioni per eleggere gli Sportivi dell\'Anno (Video)

Al via la 18a edizione di Stelle nello Sport Aperte le votazioni per eleggere gli Sportivi dell’Anno Il 23 marzo all’Acquario di Genova l’evento benefico per la Gigi Ghirotti

GENOVA 03 MARZO - E' stata presentata oggi in Regione Liguria la 18a edizione di Stelle nello Sport. Aperte le votazioni per eleggere gli Sportivi dell’Anno e il 23 marzo all’Acquario di Genova ci sarà l’evento benefico per la Gigi Ghirotti Onlus. Stelle nello Sport diventa maggiorenne. E’ la 18° edizione quella lanciata ufficialmente presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria. Il progetto che “valorizza lo sport in Liguria” festeggia questo importante traguardo con tante novità e il tradizionale “referendum” per eleggere gli Atleti e le Società sportive dell’anno.

Promosso da Ansmes Liguria e organizzato dall’agenzia LiguriaSport.com, il progetto promuove numerose attività ed eventi sotto l’egida del Coni Liguria, con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e un nutrito numero di Aziende legate al territorio. Sul sito www.stellenellosport.com è possibile votare i propri Campioni preferiti e la Società sportiva d’appartenenza. Appuntamento ogni giovedì anche con il coupon pubblicato su Il Secolo XIX mentre le cartoline verranno distribuite presso Enti, Impianti sportivi e nel corso degli eventi. Tra tutti coloro che parteciperanno alle votazioni saranno estratte a sorte 4 magnifiche Crociere Costa. Si rinnova il derby del voto nel Trofeo Azimut riservato ai RossoBlucerchiati dell’Anno.



E come per tradizione votazioni aperte nelle categorie Big Maschile-Trofeo Erg, Big Femminile-Trofeo Villa Montallegro, Junior Maschile-Trofeo Cambiaso Risso, Junior Femminile-Trofeo Iren, Green-Trofeo Ansaldo Energia. E ancora nel Trofeo EcoEridania, riservato alle Società Sportive dell’Anno. I primi 3 sportivi di ogni categoria e le 10 Società più votate saranno premiati sul palco del Galà di Stelle nello Sport, alla presenza di grandi campioni di livello internazionale. Più che mai importanti premi e bonus garantiti alle società “elette”. In particolare buoni per realizzazione materiali sportivi e premi firmati All Sport Genova, noleggio e servizi di trasporti griffati Genova Rent, spazi promozionali su LiguriaSport.com, servizi tipografici realizzati da Algraphy, buoni per acquisti presso CoverStore, ingressi alle Terme di Genova. Alla prima classificata, inoltre, andrà 1 viaggio GNV in Sicilia o Sardegna per 4 persone più posto auto. Tra i partner di questa 18° edizione anche il Gruppo Gecar con Seat, Duferco Energia, Gruppo Messina, Maniman Viaggi, Panarello e Acquario di Genova.