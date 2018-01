2018: l\'anno delle conferme e delle novita\' nei trend moda e make up

Il 2018 promette di essere un anno proficuo per i nuovi trend moda e make up, ma anche di consolidamento per quelli già forti. Non mancheranno poi i ritorni di fiamma di grandi classici come il rosso sulle labbra e l'eyeliner. Ma attenzione anche alla moda delle sopracciglia pettinate all'insù ed agli occhi pop degli anni ’80.

Le sfilate tenutesi nelle ultime settimane ed i social, sempre più validi alleati delle trend setter moderne, ci preannunciano che il 2018 sarà, anzi tutto, l’anno dell’”Ultra Violet”, il colore scelto da Pantone per simboleggiare i prossimi 12 mesi che ci aspettano. Come ogni anno, infatti, la nota azienda statunitense individua il colore, o i colori come è accaduto per il 2017, simbolo dell’anno in corso, dettando così legge nelle scelte glamour.

Ultra Violet, quindi come novità, e Glow Glass Skin, come grande riconferma. Stiamo parlando del trend Coreano del realizzare un make up tale da far apparire la pelle così luminosa da sembrare traslucida. Una tendenza nata già da qualche anno, ma che si consoliderà nel 2018 grazie alle scelte di makeup artist e stilisti.

La pelle, infatti, diventa protagonista assoluta: perfetta, pulita, senza pori visibili, traslucida, luminosa, come un pezzo di vetro appunto. Il risultato è un trucco che sembra davvero naturale, nonostante sia costruito nei minimi dettagli. Per ottenerlo, il primo passo è la cura della skincare. Prodotti ad hoc e idratazione sono il segreto di una pelle splendente, oltre ad una base senza imperfezioni, da realizzare con un fondotinta coprente ma luminoso. Illuminanti e blush valorizzano quindi i punti giusti e scaldano dove serve, fino a ottenere quell’effetto “bonne mine” che piace tanto.

Il 2018 si rivela amche l’anno dei grandi ritorni di fiamma come il rossetto rosso, protagonista delle passerelle primavera estate 2018. Un colore che non conosce tempo, che dona a tutte le donne e che evoca sex appeal e femminilità. Noi vi sveliamo un trucco per scegliere la tonalità perfetta per voi: sorridete ed osservate il colore dei denti. Se tendono al giallo evitate i rossi aranciati, che intensificano questo difetto. In tal caso sono invece perfetti i rossi con una punta di blu, che danno

Grande ritorno anche per l’eyeliner, dalla classica virgola all’insù al semplice contorno ciglia: qualunque sia la vostra idea di eyeliner prima di applicarlo considerate sempre forma e grandezza dell’occhio. Se è piccolo la riga deve essere sempre sottile, in caso di un occhio più grande è possibile anche realizzare uno sguardo più carico, compresa la parte inferiore.

Infine, tra i trend del 2018 resistono i fiocchi, che hanno conquistato l’Autunno-Inverno 2017-2018 ed i fermagli per capelli: da quelli semplici a quelli decisamente più fantasiosi, fatti di fiori e addirittura di peluche.

In conclusione, il 2018 si annuncia un anno di grandi ritorni e consolidamenti, ma anche di novità glamour da copiare ed adattare alla propria personalità e stile, per un look confortevole e d’effetto sia di giorno che di sera.

Emanuela Salerno

