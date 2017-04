22 aprile, arriva il 47°atto della Giornata della Terra

MILANO, 22 APRILE - Si terrà oggi 22 aprile il 47° atto legato alla Giornata della Terra, che si celebrerà nel mondo a tutela dell’ambiente. Anche in Italia si terranno diversi eventi e manifestazioni, in una giornata che pone l’importante obiettivo di richiamare all’attenzione l’imprescindibilità delle condizioni di vita sul pianeta.

I cambiamenti climatici si stanno sempre maggiormente diffondendo in negativo, e rischiano di condizionare pesantemente lo status degli abitanti del mondo. Per questo, saranno oltre un miliardo le persone interessate all’evento nell’arco dei 193 paesi mondiali. Il monito è quello di istruire, educare e riformare (al)la tutela delle risorse, garantendo un ambiente sostenibile.

«Il rispetto della Terra e dell’ambiente è un valore fondamentale e noi dobbiamo cominciare dai giovani, con l’educazione ambientale. Forse è quello che serve di più» - ha affermato il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. L’istruzione dei cittadini parte anche da questo Earth Day, con manifestazioni a tutto campo Italia compresa.

Il ministro ha poi analizzato lo status quo: «Dobbiamo mettere a posto tutti i disastri che sono stati fatti negli anni passati. Penso alle bonifiche, alle depurazioni, al dissesto idrogeologico». Cominciare dai giovani significa aiutare a far comprendere la gravità della problematica, a causa di una situazione le cui fattispecie restano tutt’ora dal lontano 22 aprile 1970, data di istituzione della giornata mondiale.

Per il presidente di Earth Green Italia, Pierluigi Sassi, «si lancia un messaggio forte e di stimolo nei confronti di tutte quelle politiche che, cavalcando il generale clima di sfiducia e di rabbia, alzano muri e continuano a sfruttare senza remore le risorse naturali».

Quali dunque le iniziative di questo intervento collettivo? Si ripartirà da attività come il riciclaggio, l’utilizzo di energie alternative, le piantagioni di nuovi alberi e la ridefinizione del quadro delle risorse naturali a disposizione. Tanti gli eventi nel Belpaese, da Nord a Sud. Tralasciando il principale evento, che naturalmente si terrà in America anche in una veste ‘anti-trumpiana’, vi saranno marce a Roma e Milano.

Nella capitale, al termine del corteo, seguiranno diversi interventi con la partecipazione di scienziati, ricercatori, divulgatori e artisti presso il Villaggio della Terra. Il corteo partirà alle ore 16 e terminerà a Campo De Fiori, dinanzi alla statua della storica figura di Giordano Bruno.

Anche Napoli farà la propria parte, attraverso la settimana di ‘Happy Earth Days’ con la quarta edizione di questa iniziativa organizzata e promossa dall’associazione ArtStudio ’93. Altre iniziative si terranno a Torino, Cefalù, Palermo, Chieti , Viterbo, Varese e Pesaro-Urbino.

L’auspicio è che non sia troppo tardi per salvare il Pianeta, ripartendo dagli Accordi di ratifica di Parigi sui cambiamenti climatici o rovesciando l’atteggiamento anti-scientifico della nuova amministrazione americana. Ed è certo come l’avvento di Trump in particolare rischi di collidere e di andare in direzione opposta rispetto alla storica riunione del 12 dicembre 2015. Bisognerà fare di più e meglio, perché salvare le condizioni della Terra non è mai stato così difficile rispetto a quel fatidico 1970, anno della cosiddetta prima ‘consapevolezza ambientale’.

foto da: meteoweb.eu

Cosimo Cataleta