25 aprile, sindaca Raggi: "Significato celebrazioni è tener viva la memoria"

ROMA, 25 APRILE - Oggi, dopo 72 anni, ricordiamo i sacrifici e le imprese di tutti coloro che si fecero portatori della resistenza e della libertà. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto ponendo una corona di fiori davanti al Vittoriano. Alla cerimonia ha partecipato anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, la quale si è così espressa: "Il significato della celebrazioni del 25 aprile è sempre quello di tener viva la memoria". "Come dimostra quello che accade tutti i giorni in Italia - ha poi precisato - gli atti di resistenza non devono cessare mai perché possiamo sempre ricadere e tornare a sfiorare quello che è stato".

Stando alle parole pronunciate dal primo cittadino della Capitale, "dobbiamo ricordare e sapere ogni giorno che quello che possiamo vivere oggi è grazie a persone che hanno dato la vita e che erano anche più giovani di me".

Queste persone - ha proseguito la Raggi - hanno dato "la vita per poterci dare tutto questo". "I ragazzi possono crescere con questa consapevolezza. La sindaca pentastellata lancia anche un monito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: "Oggi mi dispiace aver visto poche persone è stato veramente triste e ci auguriamo che la scuola possa invece fare la sua parte perché c'è bisogno che gli studenti sappiano e sentano profondamente il calore del 25 aprile, della Resistenza e della Liberazione. Fanno parte della nostra storia e non possiamo perderle".

Luigi Cacciatori

Immagine da lastampa.it