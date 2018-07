42enne arrestato per tentato omicidio

BRINDISI, 4 LUGLIO - Intorno alle 4 del mattino, si è costituito presso la Compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni (BR), Francesco Turrisi 42enne del luogo, il quale è stato tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Il Turrisi, attorno alla mezzanotte di martedì ha tentato di uccidere il 33enne Rocky Ancora, sparandogli contro cinque colpi di pistola calibro 6,35. L’episodio che poteva essere causa di gravi conclusioni, ha avuto luogo in un bar di San Vito dei Normanni.

L'Ancora (gia' noto alle forze dell'ordine) e' stato colpito alle gambe e trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita.

Subito dopo la sparatoria, i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari e posti di blocco. Il Turrisi, la cui fuga prima di costituirsi è durata poche ore, si era nascosto in casa di un amico, ottenendo ospitalità poscia aver fatto credere di aver avuto un litigio con la moglie.

I carabinieri hanno rinvenuto la pistola con ancora un colpo in canna, con cui aveva sparato, un’arma giocattolo appositamente modificata e in grado di poter sparare e uccidere.



Luigi Palumbo