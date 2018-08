56 migranti sbarcati ieri sera a Crotone

CROTONE, 22 AGOSTO - Ieri sera un’ imbarcazione a vela di 12 metri con a bordo 56 migranti, tutti uomini e in maggioranza pakistani, si è incagliata sugli scogli del promontorio di Capo Colonna, in provincia di Crotone.

A dare l’allarme alcuni bagnanti che, avendo avvistato l’imbarcazione, hanno contattato la Questura che, a sua volta, ha allertato la Capitaneria di Porto di Crotone. Nonostante il mare agitato che ha complicato le operazioni di soccorso, gli uomini della Guardia Costiera sono riusciti a trasbordare i migranti sulla motovedetta Sar Cp321 tramite un gommone. Sono intervenuti ad aiutare le operazioni anche i vigili del fuoco che hanno illuminato la zona con le fotoelettriche.

I migranti sono stati condotti nel porto di Crotone dove hanno trovato ad attenderli il Suem 118 per l’assistenza medica e i volontari della Croce Rossa e delle Misericordie per l’accoglienza. Successivamente sono stati portati al Cara di Sant'Anna per essere identificati.

Sul luogo dello sbarco sono giunti agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Secondo le prime ricostruzioni l’imbarcazione sarebbe salpata dalla Turchia.

Fonte immagine: ilcrotonese.it

Fabio Di Paolo