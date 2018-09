66 migranti nel Salento intercettati e bloccati dalla Guardia Costiera

LECCE, 21 SETTEMBRE – Continuano gli sbarchi di migranti sul litorale salentino. Un altro sbarco è avvenuto nella tarda serata di ieri 20 settembre al largo di Lido Marini, sulla spiaggia della marina di Ugento (LE).

Un imbarcazione con a bordo 66 migranti di nazionalità pakistana, è stata bloccata da una motovedetta della Guardia Costiera. A bordo 35 uomini, 13 donne, 16 minori tra i quali anche 4 neonati.

Sono stati individuati anche i due scafisti, i quali, dopo gli accertamenti di rito, sono stati fermati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Assistiti dal personale volontario della Croce Rossa e sottoposti agli accertamenti medici per la valutazione delle condizioni di salute, nessuno ha presentato segni clinici rilevanti o avuto bisogno di cure mediche o ricovero in ospedale. Al termine dei controlli, una volta rifocillati, sono stati diretti presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto (LE) per l’espletamento delle procedure di identificazione e le relative pradiche dell’uopo.

A conclusione dell’intervento in mare, operato dai militari della Guardia Costiera, lo scafo è stato scortato presso il porto di Gallipoli, dove è stato ormeggiato e messo a disposizione delle autorità.

Nel frattempo, sono gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato gallipolina a svolgere le indagini legate allo sbarco.

Luigi Palumbo