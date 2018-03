8 marzo, sciopero USB: stop ai trasporti a Roma, scarsa adesione a Milano

In occasione dell'8 Marzo, l'USB (Unione Sindacale di Base) ha aderito all'appello della rete femminista "Non Una di Meno", proclamando uno sciopero generale di 24 ore, a cui, quest'anno, prenderanno parte più di 70 paesi del mondo.

Forti i disagi a Roma, dove, dalle 8.30, il trasporto pubblico ATAC è stato sospeso: ferme sia la metro A che la metro B, e diffusi rallentamenti anche per quanto riguarda bus e nei tram. E' stata assicurata una breve ripresa alle 17, ma già alle 20 lo sciopero tornerà in vigore fino a fine servizio. Inevitabili il traffico e le code sul fronte della viabilità privata, registrati fin dalle prime ore del mattino, sul Grande Raccordo Anulare e nelle principali strade della città. Ci segnalano in particolare via Ardeatina, via Pontina, via Prenestina, via Tiburtina, via dei Prati fiscali, via Tuscolana, via Cassia, via Nomentana, via Aurelia e via Ostiense.

Diversa invece la situazione a Milano, dove lo sciopero era stato annunciato nelle fasce orarie 8.45-15, e 18-fine servizio. L'ATM, infatti, ha informato che lo sciopero non riguarderà nessuna delle quattro linee metropolitane, e la regolarità della circolazione è assicurata per tutta la giornata, fatta eccezione per possibili deviazioni in superficie, a causa dei numerosi cortei e manifestazioni che si terranno nel corso di queste ore.

Flaminia Costanzi