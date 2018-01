80enne con il cranio fracassato in casa, "figlio veglia la madre per ore dopo delitto"

MALETTO (CATANIA), 27 GENNAIO - E' rimasto in casa a vegliarla per alcune ore dopo averla uccisa prima di essere trovato, ieri sera, accanto al corpo della madre, riverso per terra nella loro casa, a Maletto, dai carabinieri della locale stazione.

Non ha detto una parola, non ha saputo spiegare cosa fosse successo, limitandosi a qualche ricostruzione confusa. V. S., 39 anni, accusato di avere ucciso con dei colpi in testa la madre , Nunziata Sciavarrello, di 80 anni, fracassandole il cranio, ai militari, prima, e al sostituto della Procura di Catania che lo ha interrogato in caserma non ha fornito grandi particolari. In stato di evidente confusione ha avuto difficoltà a dare spiegare, fornire dettagli a difendersi dall'accusa di avere ucciso la madre, nella casa nella quale vivevano insieme. L'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo è previsto lunedì davanti al Gip di Catania.