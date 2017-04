A Catanzaro il Truck Tour Banca del Cuore, per la salute del cuore dei catanzaresi

CATANZARO 26 APRILE - Per tre giorni stazionerà a Piazza Prefettura a Catanzaro da domani, giovedì 27 a sabato 29 aprile, il Truck Tour Banca del Cuore: la più importante Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, mai realizzata nel nostro Paese, per la salute del cuore degli italiani promossa dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo cuore - Onlus di ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità ANCI.

La Banca del Cuore è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Guliziache quest’anno, grazie al Truck Tour, raggiungerà migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l’intero territorio nazionale.Il Jumbo Truck, appositamente allestito per lo screening approfondito e gratuito di prevenzione cardiovascolare, nei prossimi 8 mesi stazionerà al centro di 30 città italiane: dopo Sanremo, Ancona, Teramo, Bari, Lecce, Matera, Cosenza e Catanzaro proseguirà per Napoli, Avellino, Roma, Viterbo, Perugia, Firenze, Torino, Genova, Nuoro, Cagliari, Palermo, Catania, Viareggio, Cremona, Milano, Bergamo, Trieste, Venezia, Trento, Vicenza, Bologna, Rimini.“Il Truck Tour Banca del Cuore ci permette di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nel cuore pulsante di 30 delle principali città italiane. - ha dichiarato il dottor Michele Gulizia - Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania e Responsabile del Settore Operativo “Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore” - In due anni, grazie alla diffusione capillare del Progetto Banca del Cuore e alla distribuzione di circa 18.000 BancomHeart, è stato possibile identificare 231 casi (l'1,3%) di persone a cui sono state riscontrate anomalie a livello cardiovascolare che non sapevano di avere, tra cui pregressi infarti e fibrillazione atriale. Il passeggiare lungo i sentieri naturali, il distendersi in riva al mare sono per la mente ed il cuore fonte di benessere e lo sono ancora di più uno stile di vita attento, senza esagerazioni, nel praticare uno sport o nel concedersi un po' di tempo libero per godere delle bellezze della natura e nel prendersi delle pause necessarie. Questa è in parte il segreto di una buona prevenzione delle malattie cardiovascolari.“Nei tre giorni di presenza nella città di Catanzaro sul Truck Tour Banca del Cuore si potranno effettuare gratuitamente uno screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di: esame elettrocardiografico e screening aritmico, rilievo della pressione arteriosa, prelievo di una goccia di sangue dal dito per la determinazione di tutto il profilo lipidico - colesterolo totale, HDL, LDL, calcolato COL/HDL, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata - storia clinica e farmaci assunti. Inoltre, al termine della visita ogni cittadino riceverà la stampa del proprio elettrocardiogramma, dello screening metabolico, del proprio rischio cardiovascolare e un kit di 7 opuscoli realizzati da “Fondazione per il tuo cuore” sulla prevenzione cardiovascolare.Dopo gli esami a tutti verrà consegnata gratuitamente la propria BancomHeart, la card di Banca del Cuore. Una card unica al mondo, grazie alla quale i possessori possono prendersi cura meglio del proprio cuore, anche lontano da casa, in viaggio o quando non si ha la possibilità di raggiungere il proprio medico. Le informazioni mediche raccolte sono conservate nella "Banca del Cuore": una cassaforte digitale dove le informazioni mediche relative al cuore sono sempre disponibili e consultabili. Infatti, la BancomHeart, grazie alla password segreta conosciuta solo dall'utente, consente di connettersi, via internet dall'Italia e dall'estero, alla Banca del Cuore e di vedere o scaricare il proprio elettrocardiogramma e i dati clinici ogni volta che lo si desidera.“Siamo orgogliosi di poter ospitare anche nella città Capoluogo della Calabria – afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo – un’iniziativa dal respiro nazionale che punta l’attenzione sulla cultura della prevenzione per contrastare le malattie cardiovascolari e salvaguardare la salute in ogni fascia di età. L’amministrazione comunale, condividendo gli stessi obiettivi di carattere socio-sanitario, da tempo è impegnata a promuovere campagne ed attività volte a sensibilizzare la comunità sui temi della prevenzione. Grazie alla collaborazione del mondo associazionistico e dei club service attivi sul territorio, Catanzaro è oggi una città cardioprotetta che può disporre di diversi defibrillatori installati nei principali spazi pubblici e negli impianti sportivi maggiormente frequentati. Non possiamo, dunque, che accogliere nel migliore dei modi l’arrivo nella nostra città del Truck Tour Banca del Cuore la cui capillare attività informativa e di assistenza contribuirà a coinvolgere la più ampia fetta di cittadini”.All'interno del Truck Tour Banca del Cuore oltre allo spazio dedicato agli esami clinici vi è un'area attrezzata dove saranno tenuti degli eventi scientifici divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre adincontri/dibattiti/tavole rotonde con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare globale. In particolare, saranno al centro di questi incontri tematiche come, ad esempio, l'ipercolesterolemia - secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti dal Documento di Consenso intersocietario, multidisciplinare, ANMCO, Istituto Superiore di Sanità e altre 15 società scientifiche (GIC 2016, Vol 17, suppl. 1 al n.6), la fibrillazione atriale e i tromboembolismi polmonari e periferici, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti nei Documenti di Consenso intersocietari ANMCO e nelle più recenti pubblicazioni scientifiche 2016.“Accendere i riflettori sulla necessità della prevenzione e della diagnosi precoce e poter, in questo modo, anticipare le ricadute anche da un punto di vista sociale ed economico sono sicuramente le armi vincenti per la salute di tutti cittadini della nostra Regione. Ancor più è importante per ciascuno di loro comprendere che non bisogna mai sottovalutare i piccoli segnali o valori non perfetti, che riteniamo irrilevanti, ma anzi possono essere degli importanti campanelli d'allarme. - ha messo in evidenza il dottor Roberto Ceravolo, presidente ANMCO Calabria - Ritengo che giustamente un'iniziativa, come la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore, possa essere, per i calabresi, una dimostrazione dell'attenzione, di noi tutti, verso la salute anche futura dei cittadini di questa Regione.”Date e orario apertura Truck Tour BANCA DEL CUOREda giovedì 27 a sabato 29 aprilePiazza Prefetturadalle 09.00 alle 19.00