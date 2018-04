A Corigliano Calabro una serata nel ricordo dell\'arcivescovo mons. Antonio Ciliberti

CORIGLIANO CALABRO (CS), 12 APRILE - “Antonio Ciliberti. Il vescovo della corresponsabilità”. Questo il titolo di un volume, edito da Progetto 2000, che sarà presentato questa sera a Corigliano Calabro. Si tratta di volume, curato da don Gaetano Federico e che raccoglie una serie di testimonianze sulla figura di mons. Antonio Ciliberti, arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace, morto un anno fa.

A presentarlo, oltre all’autore e all’editore Demetrio Guzzardi, il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Leonardo Bonanno. Le conclusioni, dopo alcune testimonianze, saranno affidate all’arcivescovo di Rossano-Cariati, Giuseppe Satriano.

Al termine l’intitolazione della sala parrocchiale della Chiesa di sant’Antonio di Corigliano Calabro – che ospiterà l’incontro, a mons. Ciliberti. Mons. Ciliberti, nato il 31 gennaio 1935 a San Lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza, si era formato nei Seminari di Rossano e in quello Maggiore di Caltanissetta.



Ordinato sacerdote il 12 luglio 1959, il 7 dicembre 1988 veniva eletto Vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Promosso Arcivescovo nella sede di Matera-Irsina il 6 maggio 1993, il 31 gennaio 2003 tornava nuovamente in Calabria alla guida dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Il 25 marzo 2011, per raggiunti limiti d’età, aveva presentato le dimissioni da Arcivescovo di Catanzaro-Squillace. Mons. Ciliberti è morto l'1 aprile dello scorso anno a Roma dopo un delicato intervento chirurgico.