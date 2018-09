A Foggia arresti di appartenenti al clan Perna (2)

FOGGIA, 10 SETTEMBRE – Nella conferenza stampa tenutasi oggi presso la questura di Foggia, viene reso noto che il blitz, coordinato questa mattina dalla Dda di Bari, fa seguito a quello messo a segno due settimane fa, dagli agenti della Polizia di Stato, quando furono arrestati Claudio e Giovanni Iannoli, considerati il braccio destro di Perna.

Dall’ operazione, denominata “Agosto di fuoco” della quale il punto di partenza è stato l’omicidio di Notarangelo Gianbattista avvenuto a Vieste il 06.04.2018 - hanno dichiarato oggi in conferenza stampa il coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella e il sostituto procuratore Giuseppe Gatti - emerge come Vieste sia assunta ormai a piazza importante per la gestione del traffico della droga, dove la partecipazione della criminalità organizzata dei paesi che si affacciano sull'altra sponda dell'Adriatico, diventa elemento di importanza fondamentale.

L'inchiesta avrebbe accertato la presenza di una vera e propria guerra tra i due clan Perna e Raduano, per avere il controllo del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

E' quanto scoperto dagli agenti della polizia di stato del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Foggia, supportato dalla squadra mobile di Bari, dal commissariato di Manfredonia, coadiuvati dai reparti prevenzione crimini 'Puglia settentrionale', 'Puglia Meridionale', 'Abruzzo' e da personale del settore provinciale di polizia scientifica della questura di Foggia, con l’ausilio di un elicottero del IX Reparto Volo della polizia, hanno arrestato cinque persone con le accuse, a vario titolo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di armi: accuse aggravate dal metodo mafioso.

Sono stati tratti in arresto: C. G., classe 96’, C. S., classe 65’, P. R. G., classe 84’, R. C., classe 70’, e S. G., classe 86’. Tutti e cinque gli arrestati fanno parte del gruppo di Girolamo Perna, considerato al vertice del clan mafioso opposto a quello di Marco Raduano.

La DDA di Bari, la Polizia di Stato e le altre Forze dell’Ordine sono ancora impegnate in attività investigative su tutto il territorio di Vieste, sul Gargano e sul resto della Provincia di Foggia, i cui risultati, auspicano gli investigatori, possano essere raggiunti in tempi brevi.

Luigi Palumbo