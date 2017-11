A Fornacette (PI) i pomeriggi autunnali si colorano con la lettura

FORNACETTE (PI), 15 NOVEMBRE 2017 - Le storie non finiscono mai alla Biblioteca dei Ragazzi di Fornacette, che mette in campo una nuova rassegna dedicata alle letture animate per piccoli lettori in erba.

Un pubblico amato e coccolato, ormai fidelizzato, per cui è stata ideata “Storiedì”, una serie di divertenti appuntamenti (dopo quella estiva di “Storie sul Prato”) per riscaldare e colorare i grigi pomeriggi autunnali.

Il primo incontro è in programma per Venerdì 17 Novembre e avrà per protagonista il testo di Teresa Buongiorno “Due orsetti in fuga”. Venerdì 24 Novembre sarà invece la volta di “Tito Lupotti”, opera di Marie-Odile Judes e Martine Bourre.

L’ultimo appuntamento sarà quello di Venerdì 15 Dicembre, che, vista la prossimità delle festività, sarà dedicato al libro “La cena di Natale”, scritto a due mani da daniel Dargent e Magali Le Huche.

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 16 all’interno del Centro Educativo “M. Montessori” (Via Morandi, Fornacette), sono a ingresso libero. L’iniziativa, promossa dal Comune di Calcinaia, è dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 8 anni.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo biblio.ragazzi@comune.calcinaia.pi.it o telefonare al numero 0587 265410.

