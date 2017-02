Palazzo in fiamme in centro Firenze, residenti sui tetti

FIRENZE, 10 FEBBRAIO - Otto persone sono state salvate dai vigili del fuoco salite sul tetto di un palazzo nel centro di Firenze, a seguito di un incendio che si e' verificato poco dopo le 2 del mattino. Nessun ferito, riferiscono i vigili del fuoco, che con i camion scala sono dovuti intervenire per effettuare il soccorso sul tetto, dove si erano rifugiate le persone.

Dieci gli occupanti complessivi lo stabile, situato tra via Alamanni e viale Fratelli Rosselli, dove aveva sede il dopolavoro ferroviario. Di questi 8 occupavano abusivamente i locali, mentre 2, una persona anziana e un disabile avevano un contratto d'affitto regolare. Spento l'incendio, riferiscono i vigili del fuoco, sono ora in corso le verifiche per l'accertamento dei danni e la conseguente agibilita'