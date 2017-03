A Maida la Serie D Sud di calcio da tavolo/subbuteo

MAIDA (CZ) 21 MARZO - Sabato 1 e domenica 2 aprile al Palasport L. e I. Lorusso di Maida sarà di scena il campionato italiano di Serie D di calcio da tavolo/subbuteo 2016-2017.

La serie D vede la partecipazione di 36 squadre divise in tre raggruppamenti (nord, centro e sud) e nell’accogliente struttura di Maida saranno 12 compagini del meridione a darsi battaglia per uno dei due posti che garantiscono la promozione nella serie superiore.Atleti provenienti dalla Campania (presente con ben 4 squadre, Nola’74, Napoli 2000, Ippocampo Salerno, Stabiae), Puglia (2 squadre, Bari e Taranto), Sicilia (3 squadre, Palermo, Zancle Messina e Barcellona) e naturalmente Calabria (3 squadre di cui 2 di Catanzaro, Reggio Calabria, Catanzaro e Aquile Catanzaro) daranno spettacolo nei due giorni della competizione.L’ASD Subbuteo Catanzaro esprime un sincero ringraziamento agli atleti delle squadre partecipanti, alla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo ed alla Pro Loco di Soveria Mannelli, per il supporto mediatico