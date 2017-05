Milano: circa 100mila al corteo \'Insieme senza muri\' per i migranti

MILANO, 21 MAGGIO - Stando alle stime riferite dagli organizzatori, alla marcia antirazzista di Milano per dire no a muri e divisioni e sì all'integrazione, avrebbero partecipato circa centomila persone.

L’avvenimento si è svolto senza incidenti, solo un gruppo di antagonisti che avrebbe voluto l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza fuori dal corteo ha inscenato una contestazione al Pd. Rappresentanti di tante comunità straniere, alcuni con i costumi tradizionali, si sono mischiati ai sindaci con la fascia tricolore, a partire da quello di Milano, Giuseppe Sala.

Presenti migranti, associazioni dalla Caritas a Legambiente, personaggi famosi, politici e tanta gente comune. Tutti dietro al presidente del Senato, Pietro Grasso, a Beppe Sala e a Emma Bonino, che hanno aperto il corteo. Assente invece il segretario del Pd Matteo Renzi, a Milano per un incontro. A fianco di Sala il presidente del Senato Pietro Grasso che ieri aveva incontrato i feriti della stazione e oggi ha visitato la Questura.

"Integrazione significa sicurezza" ha affermato. Così Fratoianni: "Siamo in piazza perché nessuno è illegale". Sul palco sono intervenuti anche la portavoce dell'agenzia Onu per i rifugiati Carlotta Sami, Emma Bonino e don Virginio Colmegna. "Grazie Milano, sicura e accogliente" ha twittato il premier Paolo Gentiloni.

"Credo che non si possa che esprimere grande soddisfazione per la bella riuscita dell'importante e positiva marcia di Milano Insieme senza muri”, ha osservato Lorenzo Guerini, Pd, che ha anche sottolineato "l'attento impegno per garantire la sicurezza di ogni cittadino come sta facendo molto positivamente e con efficacia il governo attraverso il lavoro del ministro Minniti".

Luna Isabella

(foto da romacapitalenews.com)