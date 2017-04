A Norcia riaperto il primo albergo "Palazzo Seneca"

NORCIA, 29 APRILE - Storico Palazzo Seneca del 1500 è stato riaperto a seguito di un lungo restauro. Questo è il primo albergo che torna ad ospitare turisti nel centro storico a seguito del terremoto del 30 ottobre scorso. "Ripartiamo da questa struttura per dare un segnale di fiducia all'economia del territorio", dice Carlo Bianconi, che assieme ai figli Vincenzo e Federico, è il proprietario della struttura.

130 persone lavoravano all’interno della struttura prima del terremoto, tra cui anche lo chef stellato Valentino Palmisano. I mesi trascorsi finora sono stati necessari per mettere in sicurezza gli edifici adiacenti, effettuare perizie tecniche più approfondite. Ad oggi la famiglia sta rimettendo in piedi quest’attività che costituirà anche un simbolo di speranza per la città. Oggi si è aperta la struttura con una festa inagurale alla quale oltre che la stessa famiglia Bianconi sono stati invitati il sindaco Nicola Alemanno, il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, il presidente della regione Umbria Catiuscia Marini e il dirigente della Protezione Civile Alfiero Moretti.

“Il mondo politico oggi ci vede diversamente, sosterranno i nostri progetti per ripartire e potremmo proseguire così verso il sogno di fare di Norcia una capitale gastronomica mondiale, grazie anche ai nostri dipendenti” cos’ Carlo Bianconi ha voluto inviare un messaggio di solidarietà a tutta la sua cittadina. “Sapevamo che qui c’era un pilastro per ripartire nel settore turistico, la famiglia Bianconi vuol dire tanto per Norcia e per l’Umbria” ha detto la presidente della Regione, Marini “Sono punto di riferimento per l’innovazione e per la fiducia: se fosse venuta meno anche la gestione emergenza non sarebbe stata facile, per questo oggi è una grande giornata per tutta la regione”.

Laura Carrara

Fonte foto: new-location.com