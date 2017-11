A Pisa Voci e Mani bianche in concerto per AIL

PISA, 28 NOVEMBRE - Appuntamento di musica e solidarietà in pieno centro a Pisa in occasione delle imminenti festività natalizie.

Domenica 3 Dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di San Nicola, il Coro di Voci Bianche “Bonamici” e l’Orchestra “Stefano Tamburini” di Pontedera dedicano il tradizionale concerto di Natale alla raccolta fondi per l’AIL, Associazione Italiana contro leucemia, mieloma e linfoma.

Il Concerto nasce dalla collaborazione di due prestigiose realtà locali: il coro di voci bianche della scuola di musica Bonamici diretto da Angelica Ditaranto (accompagnato al pianoforte da Glenda Poggianti) e l’Orchestra Tamburini dell’Accademia della Chitarra Musica e c. di Pontedera diretta dal M° Giovanni Sbolci (coordinatore Luigi Nannetti).

Il programma prevede l’esecuzione dei più bei canti natalizi della tradizione nazionale e internazionale. Quaranta bambini uniranno le proprie voci all’orchestra giovanile per sostenere la ricerca, un inno alla vita che diventa simbolo di speranza e di fiducia nel progresso della medicina per combattere leucemia, mieloma e linfoma.

Alcuni dei brani eseguiti saranno segnati in LIS, Lingua italiana dei segni, per permettere anche alle persone sorde di assistere al concerto. Da circa un anno, infatti, la direttrice Angelica Ditaranto, in collaborazione con l’interprete Lis Laura Mazzoni, ha dato vita al progetto “Coro Mani Bianche”.

I coristi, durante l’esecuzione dei brani, si esprimono anche attraverso la gestualità delle mani indossando dei guanti bianchi e traducendo per i sordi il contenuto del testo. Inoltre il gesto, coerente con l’andamento della linea melodica e con la durata dei suoni, permette ai non udenti di “ascoltare” in qualche modo la musica.

Per informazioni: Scuola di Musica Bonamici 050/540450.