A Roberta vinci il premio eccellenza tarantina

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Tra le più grandi tenniste della storia italiana e orgogliosamente tarantina. È Roberta Vinci. Alle sue spalle una carriera straordinaria: finalista agli US Open 2015, dopo la storica vittoria in semifinale su Serena Williams, e numero 7 del ranking mondiale in singolare, in doppio ha conquistato con Sara Errani tutti e quattro i tornei del Grande Slam, raggiungendo la prima posizione mondiale. Con la nazionale italiana ha vinto quattro edizioni della Fed Cup. Oggi, dopo il ritiro dal tennis professionistico nel 2018, è commentatrice tecnica in tv, gioca a padel a livello agonistico e collabora con la Federazione Italiana Tennis e Padel seguendo i più giovani.

Il prossimo martedì 20 ottobre tornerà nella sua città dove - su iniziativa del Rotary Club Taranto - le sarà conferito il premio “Eccellenza Tarantina”, riservato ai concittadini che si sono distinti in Italia e nel mondo. Il riconoscimento sarà consegnato in apertura della serata conviviale “Oltre la rete – sport, determinazione, leadership: Roberta Vinci si racconta” (circolo Ufficiali della Marina Militare, dalle ore 20, ingresso riservato ai soci).

L’atleta ripercorrerà la sua carriera, dagli inizi ai palcoscenici internazionali, soffermandosi sui valori dello sport. «La sua storia – commenta Giulio Bernardini, presidente del Rotary Club Taranto - dimostra che talento, sacrificio e spirito di squadra possono portare lontano partendo dalla nostra città. Per il nostro club consegnarle questo premio è motivo di grande orgoglio».

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La serata sarà collegata ad un service mirato: grazie ai soci, alcuni bambini affetti da disabilità avranno infatti la possibilità di fare lezione gratuitamente al Circolo tennis di Taranto, proprio lì dove la campionessa tarantina ha iniziato a giocare all’età di soli 6 anni.

Sempre nell’ottica dei valori di servizio e impegno propri del Rotary, sabato 24 ottobre (teatro Fusco, ore 21), si terrà il concerto di beneficenza “Tarenti Cantores – Gran Galà Lirico”, organizzato dal Rotary Club Taranto e Rotary Club Taranto Magna Grecia (Distretto 2120 Puglia e Basilicata) con il patrocinio del comune di Taranto. L’iniziativa ricade nella Giornata mondiale della Poliomielite. Da decenni, il club celebra in questa data la Giornata Rotariana della PolioPlus per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della vaccinazione e l'eradicazione definitiva del virus nel mondo.

Sul palco salirà il coro polifonico Tarenti Cantores, diretto dalla Maestra Tiziana Spagnoletta e accompagnato al pianoforte dal Maestro Dante Roberto. Il programma proporrà alcune delle pagine più amate del repertorio lirico. Il ricavato della serata, aperta al pubblico, sarà interamente devoluto alla campagna End Polio Now. Per info e prenotazioni: 333.8590144.

«Il 24 ottobre - spiega il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini - ricorda la nascita di Jonas Salk, lo scienziato che ha sviluppato il primo vaccino antipolio. Vogliamo celebrarlo con la bellezza della musica e il talento di artisti della nostra città. Eradicare il virus è la promessa più grande che il Rotary abbia mai fatto e Taranto vuole fare la sua parte. È per questo che invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

Dal 1985, con il programma PolioPlus, il Rotary ha contribuito a vaccinare oltre due miliardi e mezzo di bambini in 122 Paesi. Lo ha fatto insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'Unicef, ai Cdc statunitensi e Fondazione Gates. I casi di polio selvaggia si sono ridotti di oltre il 99,9%, e oggi il virus resiste soltanto in Pakistan e Afghanistan. L'ultimo tratto è il più difficile: finché un solo bambino resta a rischio, la malattia può tornare a diffondersi.