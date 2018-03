A Salvini il mandato per trattare con il M5S in merito alla presidenza delle Camere

ROMA, 14 MARZO - Cominciano le trattative fra le forze politiche vincenti per stabilire la distribuzione della presidenza del Senato e di quella della Camera. Matteo Salvini ha ricevuto l’incarico da Silvio Berlusconi e da Giorgia Meloni al fine di trattare con il Movimento 5 Stelle, il partito che ha ricevuto in assoluto il maggior numero di voti durante le scorse elezioni.

Il vertice del centrodestra si è tenuto a Palazzo Grazioli, nella residenza romana di Berlusconi. Qui Matteo Salvini ha accettato l’incarico di mediazione con il M5S, mandando il segnale di compattezza del polo di centrodestra in vista della spartizione degli incarichi. Durante l’incontro, Silvio Berlusconi ha espresso il suo favore nei confronti di un’eventuale alleanza con il Movimento. Inoltre, i due leader del centrodestra hanno chiesto a Salvini di fornire chiarezza in merito al ruolo che vuole assumere, se capo della Lega oppure della coalizione.Nel frattempo il M5S si prepara al dialogo con il centrodestra. I due capigruppo dei Cinque Stelle hanno espresso la propria disponibilità per i futuri colloqui: “Da oggi, in accordo con Lui Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenza di Camera e Senato. Vogliamo figure di garanzia”, così hanno affermato sul blog del partito Danilo Toninelli e Giulia Grillo. Hanno poi aggiunto “Le due presidenze devono essere assolutamente slegate da qualsiasi questione di governo. Anche in questo, chiediamo responsabilità a tutte le forze politiche affinché si possa arrivare a scelte condivise che non rispondano a nessuna logica di spartizione delle poltrone. Il Movimento 5 Stelle ha avuto il mandato da parte dei cittadini per governare questo Paese, ed è con questa stessa responsabilità che vogliamo interloquire con le altre forze politiche”.[Foto: La Repubblica]