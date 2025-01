A SIGEP 2025, il goloso press tour di Ufficio Stampa LAB

È partito da Piazza Attilio Babbi, all'ombra dell'ulivo che rappresenta il fondatore dell'Azienda Dolciaria Babbi, il press tour di Ufficio Stampa LAB al SIGEP World di Rimini. Dopo due intense giornate formative in aula a Parma, i partecipanti dei corsi per diventare professionisti nel campo delle relazioni con i media, hanno potuto immergersi nel cuore del Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè.

I corsisti hanno dunque visitato lo stand della grande famiglia Babbi, tra i soci fondatori della manifestazione, dove hanno potuto scoprire ed assaggiare gelati e altri prodotti che uniscono qualità, versatilità e attenzione alle tendenze del momento ovvero le ricette Gluten-Free, Vegan e senza zuccheri aggiunti. Durante l'itinerario, il gruppo guidato da Francesca Caggiati – giornalista delegata ARGA/UNARGA su Parma e provincia e ideatrice di Ufficio Stampa LAB – ha potuto anche dialogare con una delegazione proveniente dall'Arabia Saudita, Guest Country di SIGEP 2025.

I giornalisti e i futuri addetti stampa hanno fatto poi tappa da Dreamfarm, startup innovativa che lavora allo sviluppo e alla commercializzazione di alternative plant-based ai formaggi, per incontrare la responsabile Marketing Costanza Mutti e sono stati ospiti dell'Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, dove il Maestro Guido Rispoli ha presentato insieme al Maestro e Consulente formatore Alessandro Bertuzzi il nuovo dolce da ricorrenza “Unica” dedicato alla Festa della Donna.

A seguire i partecipanti al press tour hanno degustato i caffè di Tuttocapsule accompagnati dal CEO Vincenzo Pagliero, che ha illustrato il suo format e la sua nuova Accademia La Caffetteria. Non è mancata infine una sosta all'API per un'intervista ad Angelo Iezzi, precursore della pizza in teglia alla romana e presidente dal 1995 dell'Associazione Pizzerie Italiane. Iezzi ha influenzato la formazione di migliaia di futuri pizzaioli con i suoi corsi, fornendo un'istruzione unica al mondo.

Questa iniziativa ha sottolineato l'impegno di Ufficio Stampa LAB nel proporre un percorso completo e pratico, combinando il minimo di teoria al massimo dell'applicazione sul campo. Il progetto formativo ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Parma, del GIPU (Gruppo Giornalisti Pubblicisti) ed è inserito nella School & College Listings, la directory internazionale delle scuole di formazione.