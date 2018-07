A16 incidente tra Cerignola e Candela, un morto

FOGGIA, 23 LUGLIO - Questa mattina lungo l’autostrada A16 tra Cerignola e Candela all’altezza del km 158, l’ennesimo incidente dal bilancio drammatico di un morto e un ferito.

La vittima è Ada Maria Rossetti, 76 anni, mentre il ferito è un uomo di 53 anni, entrambi di Sava, i due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo.

Non sono ancora note le cause dell’incidente autonomo, l’autovettura su cui viaggiavano ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro il guard rail in cemento.

Sul posto sono intervenuti, la polizia stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al Personale della Direzione del 8° Tronco di Bari.

Luigi Palumbo