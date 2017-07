A22, disinnescato ordigno bellico

BOLZANO, 16 LUGLIO – Nella mattinata di oggi un ordigno residuato bellico è stato rinvenuto in Alta Valle Isarco, in Alto Adige. Il traffico sull’autostrada del Brennero e sulla linea ferroviaria è stato interrotto per facilitare le operazioni di disinnesco.

Circa 600 persone site nelle vicinanze dell’ordigno sono state evacuate a scopo precauzionale.

I lavori di disinnesco sono stati ultimati rapidamente e le strade sono state riaperte alla circolazione, compresa l’A22 Autostrada del Brennero. A dare la notizia è stata la Centrale della Viabilità di Bolzano. Poco tempo dopo anche il trasporto su rotaia è ripreso.

Paolo Fernandes

Foto: fib.is