A26, maxi tamponamento tra cinque auto e due tir: traffico bloccato, quattro feriti

GENOVA, 6 GIUGNO - Maxi tamponamento questa mattina intorno alle 8 sull’A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Masone e il bivio per la A10 Genova-Savona. L’incidente ha coinvolto cinque autovetture e due mezzi pesanti. Quattro i feriti, di cui due gravi trasportati uno all’ospedale San Martino di Genova e uno al Galliera. Un altro dei feriti è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi.

Il traffico è rimasto bloccato fino alle 9 circa per l’intervento dell’eliambulanza. Ora il traffico scorre sulla sola corsia e viene segnalata una coda di 5 chilometri a partire da Ovada. In alternativa, per chi è diretto verso Genova, la società Autostrade consiglia di utilizzare la Diramazione di Novi Ligure e poi la A7.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)