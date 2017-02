Abetone, bimbo di 2 anni precipita con lo slittino. Ricoverato in prognosi riservata

FIRENZE, 20 FEBBRAIO - Ieri mattina, sulle piste da sci dell'Abetone, in Toscana, un bambino di due anni è precipitato in un canalone per oltre 150 metri. Prima di cadere nel precipizio sarebbe uscito fuori pista. L'allarme è stato lanciato dai parenti, e i soccorsi lo hanno trasportato immediatamente, con l'elisoccorso, all'ospedale Meyer di Firenze.

Secondo le prime ricostruzioni l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 12.30 di ieri, 19 febbraio. Sarebbe finito fuori pista mentre stava giocando con il suo slittino e sarebbe scivolato lungo il versante della Valle del Sestaione.

Il piccolo, dopo essere giunto in ospedale in codice rosso, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia, in prognosi riservata. Secondo i medici avrebbe riportato un trauma cranico. Per questo resterà sotto osservazione anche nelle prossime ore. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Chiara Fossati

immagine da www.soccorsoalpinovaldostano.com