Abodi alla Figc: regole e armonia per il futuro del calcio

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Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è intervenuto in videocollegamento alla tappa di Napoli di Motore Italia, il roadshow crossmediale di Class Editori, per esprimere il suo auspicio in vista dell'assemblea elettiva della Figc del prossimo 14 dicembre. Un passaggio cruciale per il governo del calcio italiano, chiamato a ritrovare unità e a rispettare le regole.

Un richiamo alle regole e alla serietà

Abodi ha sottolineato l'importanza di fare tesoro dell'esperienza accumulata, criticando la tendenza a personalizzare le questioni: "Auspico che si faccia tesoro dell'esperienza fatta, non sempre raccontata con serietà, troppo spesso personalizzata, ma non c'è nulla di personale: ci sono semplicemente delle regole che vanno rispettate da tutti, sempre". Il ministro ha poi aggiunto che sopravvalutare l'importanza delle regole porta a non raggiungere obiettivi fondamentali, non solo le qualificazioni mondiali, ma anche altri traguardi che lo sport deve porsi.

L'armonia necessaria per le riforme

Secondo Abodi, derubricare le questioni di fondo rischia di minare i presupposti che rendono lo sport unico e indispensabile. "Mi auguro che si ritrovi oltretutto la serenità perché il mondo del calcio ha bisogno dell'armonia indispensabile per fare anche delle riforme che accompagnino i successi del campo che sono mancati in questi ultimi anni", ha concluso. Un messaggio chiaro: per rilanciare il calcio italiano servono regole condivise e un clima disteso, in grado di favorire le riforme necessarie.

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