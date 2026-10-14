Abracadown e Oscad insieme al Viminale per la sicurezza e l'inclusione
Un evento all'insegna dell'inclusione e della sicurezza ha visto protagonisti i ragazzi dell'associazione Abracadown e i rappresentanti dell'Oscad, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. L'incontro si è tenuto presso il Museo Enrico Fermi, all'interno del Viminale, sede del Ministero dell'Interno.
Un incontro voluto per conoscere chi garantisce la sicurezza
L'evento è stato fortemente voluto dal presidente dell'Oscad, Raffaele Grassi, vice direttore generale della pubblica sicurezza e direttore centrale della Polizia criminale. Grassi ha accolto con entusiasmo la richiesta degli artisti di Abracadown di poter conoscere da vicino il lavoro delle donne e degli uomini che quotidianamente si occupano della sicurezza dei cittadini.
Un'esperienza diretta con le forze dell'ordine
Durante la visita, i ragazzi hanno incontrato lo staff dell'Oscad e i rappresentanti delle diverse Specialità della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Hanno potuto vedere da vicino le strumentazioni in dotazione e salire a bordo dei mezzi utilizzati per le operazioni sul territorio. Un momento di confronto e di scoperta che ha permesso ai partecipanti di comprendere meglio l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine.
Abracadown: magia contro il bullismo
Abracadown è un'associazione nata dall'intuizione di due imprenditori dello spettacolo, Danilo Melandri e Francesco Leardini. È formata da ragazze e ragazzi con sindrome di Down che si esibiscono in esilaranti spettacoli teatrali di magia. Oltre all'intrattenimento, l'associazione promuove progetti contro il bullismo, portando un messaggio di inclusione e rispetto.
Un passo avanti verso una società più inclusiva
L'incontro tra Abracadown e l'Oscad rappresenta un momento importante di dialogo tra il mondo delle associazioni e le istituzioni. Iniziative come questa contribuiscono a costruire una società più consapevole e inclusiva, dove la diversità è una ricchezza e la sicurezza è un bene comune.
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