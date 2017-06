Abramo: "Da Catanzaro parte la sfida per dare una svolta alla politica regionale"

CATANZARO, 19 GIUGNO - "Il risultato emerso dalle urne a Catanzaro ha rappresentato un chiaro segnale di sfiducia contro la giunta Oliverio. Dal Capoluogo partirà, quindi, la sfida per riconquistare la Regione e dare una svolta alla politica sul nostro territorio attraverso il contributo di una nuova classe dirigente”.

Lo ha detto Sergio Abramo in occasione dell’incontro promosso dalle liste di Forza Italia e Obiettivo Comune a sostegno del sindaco uscente in vista del ballottaggio di domenica 25 giugno. Abramo ha evidenziato che dal primo turno sono emerse alcune circostanze emblematiche per la città di Catanzaro e non solo: “Il risultato maturato – ha detto – consentirà, se dovessi essere rieletto, di portare sette donne in Consiglio comunale.Dall’altra parte abbiamo un candidato sindaco del centrosinistra che ha raccolto 13 punti in meno rispetto alle sue liste e che oggi rifiuta ogni tipo di confronto. In questi ultimi anni, mentre noi lavoravamo ogni giorno per portare avanti i progetti, chi è andato dall’altra parte ha pensato solo a screditarci e denigrarci. La città, però, si è dimostrata matura politicamente e ha premiato il nostro progetto di rinnovamento, oltre che la nostra onestà intellettuale e compostezza dimostrate durante la campagna elettorale.I comuni stanno pagando lo scotto di un governo nazionale e regionale che hanno affossato gli enti locali. Il centrodestra a Catanzaro – ha concluso Abramo – ha deciso di rinnovare la classe dirigente all’interno dei partiti. E’ in gioco il futuro dei nostri figli, il mio obiettivo sarà quello di affiancare le giovani energie lavorando per costruire e portare avanti una squadra forte e credibile”.