Abramo, Longo e Levato hanno consegnato i lavori di realizzazione della passerella sul fiume Castaci

Il sindaco Abramo, l’assessore Longo e il consigliere Levato hanno consegnato i lavori di realizzazione della passerella sul fiume Castaci

CATANZARO, 21 GIUGNO - Il sindaco Sergio Abramo ha consegnato questa mattina, ai responsabili della ditta aggiudicataria dell’appalto, la “Baffa Francesco” di San Cosmo Albanese, i lavori di realizzazione della passerella sul fiume Castaci, nel quartiere Cava. Gli interventi, che prevedono un costo complessivo di 400mila euro finanziati dal Comune tramite l’accensione di un mutuo, verranno eseguiti in 180 giorni.

“È un intervento di messa in sicurezza che i residenti del quartiere aspettavano da tanto tempo”, ha detto Abramo, affiancato dall’assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, dal consigliere comunale Luigi Levato, dal dirigente del settore lavori pubblici Gennaro Amato, e dai direttori dei lavori, Raffaele Scalise, e operativo, Luigi Perri.Nello specifico, l’appalto per la realizzazione della passerella in cemento armato comprende anche la pulizia delle aree a monte e a valle dell’area interessata e il posizionamento di gabbioni di contenimento delle acque ai bordi del letto del fiume. La passerella, lunga 24 metri e larga quattro, sarà completata da una ringhiera protettiva zincata.“Con l’esecuzione dell’opera verrà risolto l’annoso problema degli allagamenti del fiume causati da precipitazioni intense – ha aggiunto Abramo - e sarà pertanto perseguito il duplice scopo di eliminare i disagi alla popolazione, aumentandone contestualmente la qualità della vita, e di mettere in completa sicurezza il centro abitato attraversato dal Castaci”.“Con la consegna dei lavori l’amministrazione comunale ha completato il complesso iter burocratico partito con un bando di gara al quale hanno partecipato ben 186 imprese”, ha sottolineato l’assessore Longo, che ha ringraziato “il personale e i dirigenti della Stazione unica appaltante e dell’ufficio tecnico di Palazzo De Nobili”.Particolare soddisfazione è stata espressa dal consigliere Levato: “Erano dieci anni che il quartiere Cava attendeva che si sbloccasse questo intervento: l’amministrazione Abramo ha centrato in pieno l’obiettivo restituendo priorità a una pratica che sembrava dimenticata e facendo tutto il possibile per individuare le risorse necessarie a realizzare una passerella indispensabile in questa zona del capoluogo di regione”.