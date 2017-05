Abramovich blinda Conte con un rinnovo milionario, l\'Inter punta su Spalletti

MILANO, 11 MAGGIO 2017 - Mancano poche giornate alla conclusione del campionato di Serie A che, per molte squadre, si è rivelato ampiamente sotto le proprie aspettative. In molti club, infatti, si respira già aria di resa dei conti e molti nodi irrisolti dovranno necessariamente venire al pettine.

Ad aprire il valzer degli allenatori ci ha pensato l'Inter, esonerando Pioli con un comunicato stampa nella notte. I neroazzurri di Zhang, che non bada a spese, hanno da subito puntato su uno dei migliori allenatori sulla piazza, l'ex ct della Nazionale Antonio Conte. Conte, che domenica potrebbe vincere la Premier League con il Chelsea, sembrerebbe orientato verso le lusinghiere sirene di Abramovich che, per blindare l'allenatore leccese, ha messo sul piatto un contratto plurimilionaro e la disponibilità ad acquistare tanti big per la futura rosa dei Blues.

Tra le alternative nerazzurre vi è Luciano Spalletti, il tecnico della Roma che pare essere sul procinto di lasciare la Città Eterna. I cinesi del Suning chiedono un nome di peso, di caratura internazionale, con un palmares certificato. Porta aperta anche per Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid molto apprezzato ad Appiano Gentile.

Spalletti, però, potrebbe approdare comunque a Milano ma su sponda rossonera. Qualora il Milan decidesse di interrompere il suo rapporto con Vincenzo Montella, potrebbe realizzarsi uno scambio di squadra tra i due allenatori. Montella, infatti, è molto ben voluto a Trigoria, dove conosce l'ambiente e i giocatori.

Sulla via di Milano, direzione Inter, potrebbe incamminarsi anche l'attuale tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, nonostante De Laurentis annuncia ancora la sua permanenza all'ombra del Vesuvio. In forse anche la panchina di Allegri, che un eventuale "triplete" potrebbe portare via da Torino verso nuovi stimoli.

Ad oggi, la Serie A ha una sola certezza. L'Atalanta ha deciso di continuare il rapporto con Gian Piero Gasperini, che ha dato ottimi risultati, prolungandone il contratto fino al 2020.

Daniele Basili

immagine da fcinter1908.it