Abruzzo da bollino rosso: maltempo e allagamenti

L'AQUILA, 15 NOVEMBRE - La pioggia caduta nelle ultime 24 ore ha creato ingenti danni sulla costa al confine tra Pescara e Teramo. I danni si sono propagati fino alla Nazionale Adriatica Ss 16, che risulta ora allagata in alcuni tratti con marciapiedi inaccessibili e traffico rallentato.

L’allerta è partita anche per i corsi d’acqua, in particolare per i fiumi di Pescara, Saline e Piomba che hanno avuto un grande rialzo nella portata delle loro acque. Al momento l’unico corso d’acqua “sicuro” sembrerebbe essere quello di Pescara, le cui acque sono rientrate negli argini dai quali erano uscite, a senza provocare danni particolari.

Nel Chietino il problema maggiore è scatenato dagli allagamenti a cantine, garage e taverne sempre a causa delle forti piogge. L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale in alcune situazioni, come ad esempio intorno alle 3.30 dopo che una coppia era rimasta incastrata con l’auto in un sottopassaggio a Sambuceto di San Giovanni Teatino.

Per quanto riguarda Chieti, dove ogni scuola di ordine e grado è stata chiusa, si è verificato uno smottamento in una delle strade che collega la parte alta alla parte bassa della città. ''Al momento mi vengono segnalati alcuni smottamenti di non rilevante entità, danni alla pubblica illuminazione a causa della caduta di un albero", ha scritto il sindaco Umberto Di Primio sulla sua pagina Facebook.

Alessio De Angelis